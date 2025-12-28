経済指標カレンダー
英国5年財務省英国債入札 (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)
国：
英国
GBP, ポンド
セクター
市場
|低
|4.093%
|
3.855%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
4.093%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
5年財務省債オークションは、政府発行の5年で満期となる財務省債の平均利回りを表します。計算された利回りは、英国の政府債務の状態を反映する可能性があるため、その増加/減少は、経済成長/減速に先行する可能性があります。
直近値:
実際のデータ
"英国5年財務省英国債入札 (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
4.093%
3.855%
3.855%
4.088%
4.088%
3.845%
3.845%
4.004%
4.004%
4.095%
4.095%
4.095%
4.095%
4.208%
4.208%
4.022%
4.022%
4.078%
4.078%
4.060%
4.060%
4.401%
4.401%
3.977%
3.977%
4.142%
4.142%
4.517%
4.517%
4.263%
4.263%
4.311%
4.311%
4.294%
4.294%
4.276%
4.276%
4.384%
4.384%
4.490%
4.490%
4.348%
4.348%
4.499%
4.499%
4.148%
4.148%
3.880%
3.880%
3.811%
3.811%
3.854%
3.854%
4.023%
4.023%
4.083%
4.083%
4.505%
4.505%
4.199%
4.199%
4.251%
4.251%
4.204%
4.204%
3.928%
3.928%
4.314%
4.314%
4.095%
4.095%
4.131%
4.131%
3.946%
3.946%
3.887%
3.887%
4.041%
4.041%
4.474%
4.474%
4.803%
4.803%
4.575%
4.575%
4.932%
4.932%
3.958%
3.958%
4.039%
4.039%
3.497%
3.497%
3.746%
3.746%
3.597%
3.597%
3.351%
3.351%
3.665%
