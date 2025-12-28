カレンダーセクション

経済指標カレンダー

英国新車登録台数前年比 (United Kingdom New Car Registrations y/y)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
モーター製造業者および業者協会(SMMT) (Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT))
セクター
ビジネス
N/D
0.5%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

新車登録数前年比は、今月の英国での新規登録乗用車の数の前年同月と比較した変化を反映しています。毎月第4営業日に、Society of Motor Manufacturers & Traders (SMTT)は、先月の新規登録車の数に関するデータを公開します。車両のタイプ、メーカー、地域ごとに個別のデータが発表されます。

レポート計算用のデータは、現地の規制当局および保険会社から収集されます。レポートには、初めてプレートを受け取った新しい車のみが含まれます。すでに国内または海外で登録されている車はすべてレポートから除外されます。したがって、登録データは自動車販売を直接反映します。

この指標の伸びは、消費の伸びと国内の好ましい経済状況を示しています。ただし、自動車の販売と登録は、環境基準の厳格化などの非経済的要因の影響も受けます。したがって、通貨相場に対する指標の影響は限られています。一般的に、予想より高い値は英ポンド相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

"英国新車登録台数前年比 (United Kingdom New Car Registrations y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
0.5%
10月 2025
0.5%
13.7%
9月 2025
13.7%
-2.0%
8月 2025
-2.0%
-5.0%
7月 2025
-5.0%
6.7%
6月 2025
6.7%
1.6%
5月 2025
1.6%
-10.4%
4月 2025
-10.4%
12.4%
3月 2025
12.4%
-1.0%
2月 2025
-1.0%
-2.5%
1月 2025
-2.5%
-0.2%
12月 2024
-0.2%
-1.9%
11月 2024
-1.9%
-6.0%
10月 2024
-6.0%
1.0%
9月 2024
1.0%
-1.3%
8月 2024
-1.3%
2.5%
7月 2024
2.5%
1.1%
6月 2024
1.1%
1.7%
5月 2024
1.7%
1.0%
4月 2024
1.0%
10.4%
3月 2024
10.4%
14.0%
2月 2024
14.0%
8.2%
1月 2024
8.2%
9.8%
12月 2023
9.8%
9.5%
11月 2023
9.5%
14.3%
10月 2023
14.3%
21.0%
9月 2023
21.0%
24.4%
8月 2023
24.4%
28.3%
7月 2023
28.3%
25.8%
6月 2023
25.8%
16.7%
5月 2023
16.7%
11.5%
4月 2023
11.5%
18.2%
3月 2023
18.2%
26.2%
2月 2023
26.2%
14.7%
1月 2023
14.7%
18.3%
12月 2022
18.3%
23.5%
11月 2022
23.5%
26.4%
10月 2022
26.4%
4.6%
9月 2022
4.6%
1.2%
8月 2022
1.2%
-9.0%
7月 2022
-9.0%
-24.3%
6月 2022
-24.3%
-20.6%
5月 2022
-20.6%
-15.8%
4月 2022
-15.8%
-14.3%
3月 2022
-14.3%
15.0%
2月 2022
15.0%
27.5%
1月 2022
27.5%
-18.2%
12月 2021
-18.2%
1.7%
11月 2021
1.7%
-24.6%
10月 2021
-24.6%
-34.4%
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード