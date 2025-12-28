工業生産前月比は、報告月の英国産業の製造部門で生産された商品の価値の前月と比較した変化を測定します。

製造業 (食品、医薬品、軽工業、金属加工などの生産) は、英国の全産業生産の約80％を占めています。

指数の見積もりは、主に月間ビジネス調査（MBS）を通じて約6,000の企業が提供するデータに基づいています。鉱業および石油精製産業における生産に関するデータは、ビジネス、エネルギー、産業戦略部（BEIS）などの行政情報源によって提供されます。すべての値は季節調整されています。

指標はPPIに基づいたデフレーターを適用することで季節調整されています。生産者物価指数は、実際に製造物品の生産価格を測定しており、製造業者の純売上高は小売業者のマークアップの影響を受けることなく見積もられます。

それは、英国経済発展の短期的な指標の1つです。これはGDP計算に使用されます。製造業生産高の伸びは、消費者の活動や小売売上の伸びを示す主要な指標です。したがって、指標の伸びはGBPの見積りにプラスの効果をもたらす可能性があります。

