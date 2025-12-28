経済指標カレンダー
英国消費者物価指数(CPIH)(住宅費(Owner Occupiers’ Housing costs(を含む)前月比 (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) m/m)
|中
|0.1%
|0.1%
|
0.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.1%
|
0.1%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
所有者の居住者の住宅費(CPIH)を含む消費者物価指数前月比は、報告された月の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前月と比較した変化を測定します。この指標は、家計支出の大きな割合を占める商品とサービスを評価します。消費者物価指数とは対照的に、CPIHには所有者の住宅費が含まれます。CPIは消費者心理と国家インフレの主要な基準の1つで、その伸びはポンド相場にとってプラスと見られます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"英国消費者物価指数(CPIH)(住宅費(Owner Occupiers’ Housing costs(を含む)前月比 (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
