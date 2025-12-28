カレンダーセクション

経済指標カレンダー

英国経常収支 (United Kingdom Current Account)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
国家統計局 (Office for National Statistics)
セクター
取引
£​-18.099 B £​-21.582 B
£​-24.002 B
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

経常収支は、英国居住者と英国外との取引のバランスを反映しています。

それは、英国居住者の純貿易収支 (輸出入商品とサービスの差額) 、英国住民の純要素収入 (利子、配当金など) 、及び英国移民への譲渡純額 (外国からの献金など) を測定します。

つまり、英国居住者と非居住者の間の経常収支には、商品、サービス、プライマリ (投資) 、セカンダリ (取引) 収入に関した操作が含まれます。

この値には、財及びサービス、所得 (投資の賃金と収入) 、及び現在の金銭授受という3つの主要な要素が含まれます。財及びサービスのバランスは、輸出入に基づいて計算されます。収入のバランスには、外国投資の賃金と収入 (非居住者投資家への支払いを差し引いたもの) が含まれます。現在の金銭授受とは、居住者と非居住者の間の金銭授受を意味します。 これらの金銭授受は上記の要素に関連しておらず、寄付、援助、民間送金、年金支払い、扶養などが含まれます。

正の経常収支のバランスは、その国が世界にとって貸し手であることを示しています。負の値は、その国が借り手であることを示しています。

指標のGBPへの影響は現在の経済情勢によって異なる可能性があります。現在の経常収支の伸びは、ほとんどの場合、米ドルに対してプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"英国経常収支 (United Kingdom Current Account)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2024
£​-18.099 B
£​-21.582 B
£​-24.002 B
2 Q 2024
£​-28.397 B
£​-20.799 B
£​-13.760 B
1 Q 2024
£​-21.000 B
£​-21.177 B
4 Q 2023
£​-21.177 B
£​-20.471 B
£​-18.524 B
3 Q 2023
£​-17.175 B
£​-20.763 B
£​-23.968 B
2 Q 2023
£​-25.289 B
£​-20.226 B
£​-15.155 B
1 Q 2023
£​-10.757 B
£​-22.244 B
£​-2.483 B
4 Q 2022
£​-2.483 B
£​-27.224 B
£​-12.744 B
3 Q 2022
£​-19.402 B
£​-33.224 B
£​-35.086 B
2 Q 2022
£​-33.768 B
£​-35.507 B
£​-43.875 B
1 Q 2022
£​-51.673 B
£​-13.813 B
£​-7.300 B
4 Q 2021
£​-7.300 B
£​-15.439 B
£​-28.917 B
3 Q 2021
£​-24.444 B
£​-10.666 B
£​-13.462 B
2 Q 2021
£​-8.605 B
£​-19.539 B
£​-8.880 B
1 Q 2021
£​-12.828 B
£​-21.538 B
£​-26.286 B
4 Q 2020
£​-26.286 B
£​-9.281 B
£​-14.275 B
3 Q 2020
£​-15.734 B
£​-11.880 B
£​-11.915 B
2 Q 2020
£​-2.764 B
£​-13.545 B
£​-20.814 B
1 Q 2020
£​-21.146 B
£​-10.639 B
£​-9.220 B
4 Q 2019
£​-5.551 B
£​-20.588 B
£​-19.924 B
3 Q 2019
£​-15.860 B
£​-25.556 B
£​-24.152 B
2 Q 2019
£​-25.200 B
£​-30.314 B
£​-33.082 B
1 Q 2019
£​-30.045 B
£​-20.491 B
£​-23.707 B
4 Q 2018
£​-23.707 B
£​-21.214 B
£​-22.988 B
3 Q 2018
£​-26.522 B
£​-24.409 B
£​-19.954 B
2 Q 2018
£​-20.317 B
£​-8.517 B
£​-15.692 B
1 Q 2018
£​-17.720 B
£​-16.438 B
£​-19.537 B
4 Q 2017
£​-18.443 B
£​-35.344 B
£​-19.173 B
3 Q 2017
£​-22.784 B
£​-28.331 B
£​-25.821 B
2 Q 2017
£​-23.182 B
£​-22.161 B
£​-22.256 B
1 Q 2017
£​-16.890 B
£​-12.090 B
4 Q 2016
£​-12.088 B
£​-25.701 B
3 Q 2016
£​-25.490 B
£​-22.080 B
2 Q 2016
£​-28.684 B
£​-26.999 B
1 Q 2016
£​-32.590 B
£​-33.960 B
4 Q 2015
£​-32.700 B
£​-20.100 B
3 Q 2015
£​-17.460 B
£​-17.490 B
2 Q 2015
£​-16.767 B
£​-24.000 B
1 Q 2015
£​-26.548 B
£​-28.930 B
4 Q 2014
£​-25.300 B
£​-27.000 B
3 Q 2014
£​-27.700 B
£​-23.100 B
2 Q 2014
£​-23.100 B
£​-18.495 B
1 Q 2014
£​-20.500 B
£​-22.400 B
4 Q 2013
£​-23.519 B
£​-20.721 B
3 Q 2013
£​-22.800 B
£​-13.000 B
2 Q 2013
£​-6.156 B
£​-14.512 B
1 Q 2013
£​-21.800 B
£​-14.037 B
4 Q 2012
£​-13.617 B
£​12.800 B
3 Q 2012
£​-15.074 B
£​-20.800 B
2 Q 2012
£​-17.433 B
£​-11.200 B
12
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード