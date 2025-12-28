小売売上高前年比は、英国で販売された小売商品の価値の変化を、その月に前年同月と比較して示したものです。計算は5000小売業者の調査に基づいています。

アンケートは、個々の店舗、市場、戸別訪問、電話販売など、全国の小売売上高に関するデータを収集しています。別の質問は、オンラインで行われる小売販売の総量に関係します。

小売売上の統計には、食料、衣類、靴、家庭用品などの費用が含まれます。この指標は、店舗以外の小売り (ドア・ツー・ドア、屋台、インターネット販売など) を個別に説明します。休日、航空運賃と列車の航空券、保険、銀行業などのサービスは含まれていません。調査結果に基づいて季節調整指標が算出されます。インデックスは、2013年を基準年 (ベンチマークレベルが100) と相対して計算されます。月ごとおよび年ごとの指数の変化はパーセントで測定されます。

この指標は、経済政策の有効性を示す最も初期の指標の1つです。国別報告書 (GDP、経常収支など) を作成するときに使用されます。RSIに基づいて経済規制措置が採択されています。GDPの計算では、RSIは家計の最終消費支出 (GDPが支出アプローチから測定される場合) を測定するために使用されます。

消費者活動の指標である小売売上高の伸びは、GBPの見積もりにプラスの影響を与える可能性があります。

