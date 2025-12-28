経済指標カレンダー
英国鉱工業生産前月比 (United Kingdom Industrial Production m/m)
|中
|-0.9%
|0.1%
|
0.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
生産指数前月比は、報告月の英国製造業者の実質生産量の前月と比較した変化を反映しています。指標計算には、製造、鉱業、鉱物加工、エネルギー生産、水資源管理、廃棄物管理などのすべての生産産業が含まれます。
指数の見積もりは、主に月間ビジネス調査（MBS）を通じて約6,000の企業が提供するデータに基づいています。鉱業、採石業およびエネルギー供給産業（コークスおよび精製石油）での生産に関するデータは、例えば、ビジネス、エネルギー、産業戦略部（BEIS）などの行政情報源によって提供されます。すべての値は季節調整されています。
指数は、2013年に現在設定されている基準期間に関連して計算されます。2013年の指標ベンチマークは100に設定されています。
生産指数は重要な経済指標であり、英国経済発展の短期指標の1つです。これはGDP計算に使用されます。生産部門の国内総生産（GDP）における相対的な重みは14％です。イングランド銀行、財務省および内閣は、中期的な経済発展と消費者行動を予測し、通貨および財政政策を策定する際に指標を使用しています。この指標は、生産部門の経済変数の分析に使用されます。
生産指数の伸びは、GBPの相場に好影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"英国鉱工業生産前月比 (United Kingdom Industrial Production m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
