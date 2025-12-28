経済指標カレンダー
英国生産者物価指数前年比 (United Kingdom Core Producer Price Index (PPI) Output y/y)
|低
|3.6%
|1.6%
|
1.5%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|3.3%
|
3.6%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
生産者物価指数アウトプット前年比は、報告月の英国の製造業者が国内市場で商品を販売することによって受け取った金額の前年同額と比較した変化を測定します。
生産コストには、労働コスト、原材料、エネルギー消費を伴う企業のメンテナンスなどが含まれますが、販売価格にはメーカーのマークアップ、ローンの利子、設備、建物のメンテナンスおよびレンタル費用も含まれます。すべてのインデックス番号は付加価値税を除きますが、たばこ、製造たばこ、アルコールおよび石油製品に関する消費税を含みます。
食品、酒、煙草、石油製品価格は、揮発性が高いために指数から除外されています。その他の商品は主なグループに分けられます。
- 衣類、織物、皮革
- 紙及び印刷物
- 化学薬品及び医薬品
- 金属、機械、装置
- コンピュータ、電気、光学製品
- 輸送機器
- その他の製品
これらのカテゴリの商品がまとめられています。商品の生産価格は、製造業者の月次調査から収集されます。指数は、2010年に現在設定されている基準期間に対する加重ベースで計算されます。2010年の指標ベンチマークは100に設定されています。重みは5年ごとに調整されます。
アウトプットPPIは商品の生産価格を反映し、製造業者の観点からのインフレを特徴づけるものです。よって、消費者物価上昇データをわずかに先行します。指数の伸びは、GBPにとってプラスと見られます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"英国生産者物価指数前年比 (United Kingdom Core Producer Price Index (PPI) Output y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
