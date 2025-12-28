イングランド銀行M4マネーサプライ前月比は、報告月の流通中のGBDの前月と比較した変化を測定します。

M4マネーサプライは以下を対象とします。

民間部門によるGBP貨幣および紙幣の保有

預金証書を含むGBP預金

レポから生じる英国のMFIに対するクレーム

英国MFIによって発行された5年当初満期を含むコマーシャル・ペーパー、債券及びその他の商品

GBP紙幣の推定保有額

M4は、マネーサプライの最も変動的な見積りを表します。

マネーサプライの増加は、インフレ率の上昇率です。原則として、より多くのお金が国の通貨システムに流通するほど、インフレ率は高くなります。インフレ目標2％を達成するために、イングランド銀行は量的緩和プログラムを実施し、人為的に資金供給を増加させます。

マネーサプライの伸びは管理的情報であり、GBP相場には影響しません。

直近値: