経済指標カレンダー
イングランド銀行 M4 マネーサプライ前月比 (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)
|低
|-0.2%
|0.5%
|
0.6%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-0.1%
|
-0.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
イングランド銀行M4マネーサプライ前月比は、報告月の流通中のGBDの前月と比較した変化を測定します。
M4マネーサプライは以下を対象とします。
- 民間部門によるGBP貨幣および紙幣の保有
- 預金証書を含むGBP預金
- レポから生じる英国のMFIに対するクレーム
- 英国MFIによって発行された5年当初満期を含むコマーシャル・ペーパー、債券及びその他の商品
- GBP紙幣の推定保有額
M4は、マネーサプライの最も変動的な見積りを表します。
マネーサプライの増加は、インフレ率の上昇率です。原則として、より多くのお金が国の通貨システムに流通するほど、インフレ率は高くなります。インフレ目標2％を達成するために、イングランド銀行は量的緩和プログラムを実施し、人為的に資金供給を増加させます。
マネーサプライの伸びは管理的情報であり、GBP相場には影響しません。
直近値:
実際のデータ
予想値
"イングランド銀行 M4 マネーサプライ前月比 (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
