イングランド銀行のHEW (Housing Equity Withdrawal) 前期比は家の購入や改善に使われない家計担保ローンの価値の変化を示します。つまり、住宅担保ローンの金額が住宅ローンの金額を上回った場合、住宅ローンの引き出し（またはローンの引き出し）が行われます。指標は、前回の四半期と比較して四半期ごとに計算されます。

撤収は、再投資されたり、他の目的のために費やされたりすることができる追加資金として扱われ、消費者支出を増加させます。したがって、住宅資本回収指標は消費に密接に関連しています。アナリストは、貸出の伸びを、小売売上高および消費者行動指数の上昇、ひいてはインフレ率の上昇の先行指標として見ます。

したがって、housing equity withdrawaは、GBP相場にとってプラスと見なすことができます。

