経済指標カレンダー
イングランド銀行HEW(Housing Equity Withdrawal)前期比 (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)
|低
|£-16.118 B
|£-8.283 B
|
£-4.909 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|£-9.949 B
|
£-16.118 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
イングランド銀行のHEW (Housing Equity Withdrawal) 前期比は家の購入や改善に使われない家計担保ローンの価値の変化を示します。つまり、住宅担保ローンの金額が住宅ローンの金額を上回った場合、住宅ローンの引き出し（またはローンの引き出し）が行われます。指標は、前回の四半期と比較して四半期ごとに計算されます。
撤収は、再投資されたり、他の目的のために費やされたりすることができる追加資金として扱われ、消費者支出を増加させます。したがって、住宅資本回収指標は消費に密接に関連しています。アナリストは、貸出の伸びを、小売売上高および消費者行動指数の上昇、ひいてはインフレ率の上昇の先行指標として見ます。
したがって、housing equity withdrawaは、GBP相場にとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"イングランド銀行HEW(Housing Equity Withdrawal)前期比 (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用