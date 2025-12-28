経済指標カレンダー
英国国内総生産前年比 (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|高
|1.3%
|1.1%
|
1.5%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
国内総生産（GDP）は、前年同期と比較して、特定の四半期に全英国住民が生産したすべての商品とサービスの市場価値を反映しています。
GDPの計算には、生産の観点から、受け取った収入の観点から、または支出の観点からの3つのアプローチがあります。
- 生産アプローチは付加価値の計算に基づいています (中間コストは生産された商品の合計価格から差し引かれます) 。
- 所得へのアプローチには、従業員の報酬、製品と生産の減税、総稼働剰余金およびその他の収入の4つの部分の付加価値の合計が含まれます。
- 支出アプローチは、経済内のすべての最終支出の合計です。これには、最終消費支出、総資本形成、財及びサービスの純輸出が含まれます。
英国のGDP計算には、3つのアプローチがすべて含まれています。国家統計局は、指標（PPI、CPI、小売売上データなど）、生産および建設量に関するデータ、経営調査、行政情報からのデータ、所得情報などの計算用データを収集します。デフレーターは、実質GDPの変化をインフレ過程から分離するために適用されます。季節的な影響は、短期的なGDPの変化を大幅に歪めることがあります。そのため、指標は季節的に変動します。
GDPは、英国経済の健康についての重要な指標です。その伸びは経済の拡張を意味します。したがって、GDP成長率は、GBP相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"英国国内総生産前年比 (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用