英国失業率 (United Kingdom Unemployment Rate)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
国家統計局 (Office for National Statistics)
セクター
労働
4.8% 4.3%
4.7%
最後の発表 重要性 実際 予測
4.9%
4.8%
次の発表 実際 予測
失業率は、現在の失業者の全労働力人口に対するパーセンテージとして反映されます。失業者は、下記の16歳以上の人として定義されます。

  • 過去4週間以内に積極的に仕事を探しており、今後2週間以内に仕事を始めることができる。
  • 仕事を見つけて、次の2週間以内に作業を開始する準備が整っている。

指標は、適切な機関によって定期的に開催される労働力調査に基づいて計算されます。労働市場に関する統計情報は毎月公表されます。詳細な報告書には、英国全体の失業率と、性別、年齢、失業期間別の統計が含まれています。

英国失業率は、国民経済の最も重要な指標です。州政府機関はこのデータを使用してマクロ経済と労働市場を管理します。失業は、社会的状況の複雑さを示しています。失業データは、欧州中央銀行を含む多くの国際機関に提供されています。

失業率は英国の請求者数指標と混同すべきではありません。一部の失業者は給付の対象とならないまたは申請しないため、当局は統計調査データを分析します。

失業率の上昇は、国民経済と労働市場の問題を示します。したがって、価値の上昇はGBPの見積もりにマイナスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"英国失業率 (United Kingdom Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
8月 2025
4.8%
4.3%
4.7%
5月 2025
4.7%
4.3%
4.6%
4月 2025
4.6%
4.2%
4.5%
1月 2025
4.4%
4.2%
4.4%
12月 2024
4.4%
4.2%
4.4%
10月 2024
4.3%
4.2%
4.3%
9月 2024
4.3%
3.7%
4.0%
8月 2024
4.0%
4.1%
7月 2024
4.1%
4.2%
6月 2024
4.2%
4.6%
4.4%
5月 2024
4.4%
4.4%
4月 2024
4.4%
3.8%
4.3%
3月 2024
4.3%
4.2%
2月 2024
4.2%
4.2%
4.0%
1月 2024
3.9%
4.2%
3.8%
12月 2023
3.8%
3.9%
11月 2023
4.2%
4.2%
10月 2023
4.2%
4.2%
9月 2023
4.2%
4.2%
4.2%
8月 2023
4.2%
4.4%
4.3%
7月 2023
4.3%
4.4%
4.2%
6月 2023
4.2%
4.0%
4.0%
5月 2023
4.0%
3.8%
3.8%
4月 2023
3.8%
4.0%
3.9%
3月 2023
3.9%
3.8%
3.8%
2月 2023
3.8%
3.7%
3.7%
1月 2023
3.7%
3.7%
3.7%
12月 2022
3.7%
3.7%
3.7%
11月 2022
3.7%
3.8%
3.7%
10月 2022
3.7%
3.6%
3.6%
9月 2022
3.6%
3.3%
3.5%
8月 2022
3.5%
3.5%
3.6%
7月 2022
3.6%
3.8%
3.8%
6月 2022
3.8%
3.9%
3.8%
5月 2022
3.8%
3.8%
3.8%
4月 2022
3.8%
3.6%
3.7%
3月 2022
3.7%
3.6%
3.8%
2月 2022
3.8%
3.8%
3.9%
1月 2022
3.9%
4.0%
4.1%
12月 2021
4.1%
4.0%
4.1%
11月 2021
4.1%
4.0%
4.2%
10月 2021
4.2%
4.1%
4.3%
9月 2021
4.3%
4.4%
4.5%
8月 2021
4.5%
4.5%
4.6%
7月 2021
4.6%
4.7%
4.7%
6月 2021
4.7%
4.8%
4.8%
5月 2021
4.8%
4.6%
4.8%
4月 2021
4.7%
4.7%
4.8%
3月 2021
4.8%
4.8%
4.9%
2月 2021
4.9%
5.0%
5.0%
