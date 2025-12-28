カレンダーセクション

経済指標カレンダー

イングランド銀行 (BoE) 消費者信用（学生ローンを除く）前月比 (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
イングランド銀行 (Bank of England)
セクター
消費者
£​1.119 B £​1.286 B
£​1.398 B
最後の発表 重要性 実際 予測
£​1.261 B
£​1.119 B
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

イングランド銀行消費者信用前月比は、報告月の英国銀行によって英国居住者に発行された未払いの払い戻し額の前月と比較した変化を反映しています。

生徒に発行された教育ローンは、指標計算から除外されます。また、この指標には、法人化されていない事業及び世帯にサービスを提供する非営利団体は含まれていません。この金額は、現在の財貨およびサービス支出の家計の貸出金のみを反映しています。

詳細な報告書のバージョンには、クレジットカードローンやその他のローン (現金による当座貸越や銀行ローンなど) に関する別の情報が含まれています。

個人へのGBPでの貸金は、3つの主な種類の組織によって提供されます。

  • 英国にある銀行毎月の信用調査報告をイングランド銀行に直接提供します。
  • 住宅金融組合は、特定の住宅ローンを提供する専門銀行です。住宅金融組合からのデータも恒久的に収集され、特別な形で提供されます。
  • 他の専門の貸し手. これには、銀行や住宅金融組合以外の、英国信用供与者、専門の住宅ローン貸し手、小売業者、政府、企業、保険会社、年金基金が含まれます。それらのデータは国家統計局によって収集されます。

消費者信用は、消費者活動と小売販売の先行指標です。指標の伸びは消費者活動の増加の予測を可能にし、GBPの相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"イングランド銀行 (BoE) 消費者信用（学生ローンを除く）前月比 (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
£​1.119 B
£​1.286 B
£​1.398 B
9月 2025
£​1.491 B
£​1.255 B
£​1.749 B
8月 2025
£​1.692 B
£​1.222 B
£​1.669 B
7月 2025
£​1.622 B
£​1.184 B
£​1.471 B
6月 2025
£​1.417 B
£​1.154 B
£​0.920 B
5月 2025
£​0.859 B
£​1.143 B
£​1.944 B
4月 2025
£​1.580 B
£​1.029 B
£​1.102 B
3月 2025
£​0.875 B
£​1.097 B
£​1.307 B
2月 2025
£​1.358 B
£​1.524 B
£​1.701 B
1月 2025
£​1.740 B
£​0.952 B
£​1.062 B
12月 2024
£​1.045 B
£​0.912 B
£​0.905 B
11月 2024
£​0.878 B
£​1.050 B
£​0.995 B
10月 2024
£​1.098 B
£​1.175 B
£​1.221 B
9月 2024
£​1.231 B
£​1.256 B
£​1.352 B
8月 2024
£​1.295 B
£​1.266 B
£​1.231 B
7月 2024
£​1.215 B
£​1.373 B
£​0.869 B
6月 2024
£​1.162 B
£​1.199 B
£​1.494 B
5月 2024
£​1.513 B
£​1.262 B
£​0.790 B
4月 2024
£​0.730 B
£​1.433 B
£​1.422 B
3月 2024
£​1.577 B
£​1.429 B
2月 2024
£​1.378 B
£​1.770 B
1月 2024
£​1.877 B
£​1.267 B
£​1.197 B
12月 2023
£​1.197 B
£​1.400 B
£​2.058 B
11月 2023
£​2.005 B
£​1.348 B
£​1.411 B
10月 2023
£​1.289 B
£​1.527 B
£​1.370 B
9月 2023
£​1.391 B
£​1.432 B
£​1.681 B
8月 2023
£​1.644 B
£​1.433 B
£​1.271 B
7月 2023
£​1.191 B
£​1.417 B
£​1.637 B
6月 2023
£​1.661 B
£​1.371 B
£​1.090 B
5月 2023
£​1.144 B
£​1.595 B
£​1.513 B
4月 2023
£​1.586 B
£​1.507 B
£​1.615 B
3月 2023
£​1.574 B
£​1.516 B
£​1.485 B
2月 2023
£​1.413 B
£​1.057 B
£​1.686 B
1月 2023
£​1.597 B
£​1.001 B
£​0.786 B
12月 2022
£​0.493 B
£​1.149 B
£​1.488 B
11月 2022
£​1.507 B
£​0.759 B
£​0.748 B
10月 2022
£​0.769 B
£​0.913 B
£​0.608 B
9月 2022
£​0.745 B
£​1.256 B
£​1.215 B
8月 2022
£​1.077 B
£​1.615 B
£​1.482 B
7月 2022
£​1.425 B
£​1.331 B
£​1.772 B
6月 2022
£​1.781 B
£​1.124 B
£​0.903 B
5月 2022
£​0.844 B
£​1.362 B
£​1.377 B
4月 2022
£​1.399 B
£​1.600 B
£​1.288 B
3月 2022
£​1.303 B
£​1.263 B
£​1.563 B
2月 2022
£​1.876 B
£​0.721 B
£​0.143 B
1月 2022
£​0.608 B
£​1.035 B
£​0.817 B
12月 2021
£​0.831 B
£​0.976 B
£​0.999 B
11月 2021
£​1.233 B
£​0.470 B
£​0.828 B
10月 2021
£​0.706 B
£​0.291 B
£​0.289 B
9月 2021
£​0.231 B
£​-0.711 B
£​0.526 B
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード