イングランド銀行消費者信用前月比は、報告月の英国銀行によって英国居住者に発行された未払いの払い戻し額の前月と比較した変化を反映しています。

生徒に発行された教育ローンは、指標計算から除外されます。また、この指標には、法人化されていない事業及び世帯にサービスを提供する非営利団体は含まれていません。この金額は、現在の財貨およびサービス支出の家計の貸出金のみを反映しています。

詳細な報告書のバージョンには、クレジットカードローンやその他のローン (現金による当座貸越や銀行ローンなど) に関する別の情報が含まれています。

個人へのGBPでの貸金は、3つの主な種類の組織によって提供されます。

英国にある銀行毎月の信用調査報告をイングランド銀行に直接提供します。

住宅金融組合は、特定の住宅ローンを提供する専門銀行です。住宅金融組合からのデータも恒久的に収集され、特別な形で提供されます。

他の専門の貸し手. これには、銀行や住宅金融組合以外の、英国信用供与者、専門の住宅ローン貸し手、小売業者、政府、企業、保険会社、年金基金が含まれます。それらのデータは国家統計局によって収集されます。

消費者信用は、消費者活動と小売販売の先行指標です。指標の伸びは消費者活動の増加の予測を可能にし、GBPの相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: