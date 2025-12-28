経済指標カレンダー
英国消費者物価指数(CPIH)(住宅費(Owner Occupiers’ Housing costs(を含む) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))
所有者の居住者の住宅費(CPIH)を含む消費者物価指数は、報告された月の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前年同月と比較した変化を測定します。この指標は、家計支出の大きな割合を占める商品とサービスを評価します。消費者物価指数とは対照的に、CPIHには所有者の住宅費が含まれます。CPIは消費者心理と国家インフレの主要な基準の1つで、その伸びはポンド相場にとってプラスと見られます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
9月 2025
138.9
138.9
7月 2025
138.5
138.4
6月 2025
138.4
138.0
2月 2025
135.6
135.1
12月 2024
135.1
134.6
11月 2024
134.6
134.3
9月 2024
133.5
133.4
6月 2024
133.0
132.7
5月 2024
132.7
132.2
3月 2024
131.6
130.8
2月 2024
130.8
130.0
1月 2024
130.0
130.5
12月 2023
130.5
130.0
11月 2023
130.0
130.2
10月 2023
130.2
130.1
9月 2023
130.1
129.4
8月 2023
129.4
129.0
7月 2023
129.0
129.4
6月 2023
129.4
129.1
5月 2023
129.1
128.3
4月 2023
128.3
126.8
3月 2023
126.8
126.0
2月 2023
126.0
124.8
1月 2023
124.8
125.3
12月 2022
125.3
124.8
11月 2022
124.8
124.3
10月 2022
124.3
122.3
9月 2022
122.3
121.8
8月 2022
121.8
121.2
7月 2022
121.2
120.5
6月 2022
120.5
119.7
5月 2022
119.7
119.0
4月 2022
119.0
116.5
3月 2022
116.5
115.4
2月 2022
115.4
114.6
1月 2022
114.6
114.7
12月 2021
114.7
114.1
11月 2021
114.1
113.4
10月 2021
113.4
112.4
9月 2021
112.4
112.1
8月 2021
112.1
111.4
7月 2021
111.4
111.4
6月 2021
111.4
111.0
5月 2021
111.0
110.4
4月 2021
110.4
109.7
3月 2021
109.7
109.4
2月 2021
109.4
109.3
1月 2021
109.3
109.4
12月 2020
109.4
109.1
11月 2020
109.1
109.2
