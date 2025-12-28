RICS住宅価格 バランスは英国王立チャータード・サベイヤーズ協会によって発表されます。これは、英国の住宅価格の予想される変化を示しており、住宅価格のインフレの先行指標と考えられています。この全国調査はすべての地域を対象とし、以下の市場活動の側面に関する19の質問で構成されています。

過去3か月間の住宅賃貸および購入の平均価格の変化

先月の購入者の問い合わせと新しいベンダーの指示の変更

先月の同意した販売の変化

後3カ月、12カ月、5年間の予想価格の変更

売れ残った住宅数の変化

過去3か月間の賃料需給の変化

今後3カ月、12カ月、5年間の賃料価格の変動の期待値

現在の価格水準についての感覚（非常に高価、高価、公正価値、安価、非常に安い）

すべての見積もりは、絶対的としてではなく相対的に提供されます（価格は上昇、下降、同じまま）。

ネット残高データは-100から100までの間で変動する可能性があります。正のバランスは住宅市場の伸びを示し、GDPの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。負の数字は、ほとんどの回答者が現在のインフレ傾向を否定的に評価することを意味します。

調査結果は、現在および将来の英国の住宅販売および賃貸条件の指標として、英国政府、イングランド銀行およびその他の主要機関によって使用されています。これは、市場アナリストと投資家の両方によって詳細に監視されています。

直近値: