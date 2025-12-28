経済指標カレンダー
英国労働生産性前年比 (United Kingdom Labour Productivity y/y)
|中
|-0.8%
|
-2.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
-0.8%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
労働効率前年比は、実際の労働効率と費やされた労働時間との比を反映しています。この指標は、所定の四半期に労働時間当たりに生産される商品やサービスの量の前年同期と比較した変化として計算されます。
このデータは、国民統計からのデータに加えて、家計や企業の調査に基づいて英国統計局によって公開されています。すなわち、総付加価値の推定値です。必要なソースデータの収集を考慮に入れて、労働生産性の数値は、四半期ごとの国民経済計算のリリースから1週間後にリリースされます。データは、レポート期間の約3か月後に遅れて公開されます。労働生産性は、経済全体および産業ごとに個別に計算されます。
労働生産性は重要な要素であり、経済の生産能力を決定します。労働生産性の伸びが著しい国では、インフレ率が低いことに加えて、経済成長率が高い傾向があります。
一般的に、それは平均的な生活水準の長期的な変化の原動力と考えられています。したがって、予想より高い成長は国民経済にとってプラスとみなされ、英国ポンドの相場に短期的に中程度のプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
"英国労働生産性前年比 (United Kingdom Labour Productivity y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
