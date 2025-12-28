経済指標カレンダー
英国平均週給、定期賃金 (ボーナスを除く)前年比 (United Kingdom Average Weekly Earnings, Regular Pay (excl. Bonuses) y/y)
|低
|4.7%
|4.1%
|
4.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|5.0%
|
4.7%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
平均週給、定期賃金(ボーナスを除く) 前年比は、過去3年間の平均週収益の変化を前年同期と比較して反映しています。これは、英国における収入の変化の主要短期指標と考えられています。
この指標は1,380万人を雇用している9,000社のアンケートに基づいて計算されています。調査には、各社の給与総額と、報告された期間に給与を受け取った従業員の数に関する情報が含まれています。平均週給は、このデータに基づいて計算されます (金額を従業員数で割った値) 。計算には、自営業者、国防軍、政府支援の研修生は含まれていません。
ボーナスは指標計算に含まれていません。これは、英国企業の従業員に対して仕事に対する報酬として週に支払われる、税金やその他の控除前の平均金額です。この数値には、未払得、現物の給付、給与の延滞は含まれていません。報告書の完全版には、名目値 (インフレ調整なし) 値と実質 (インフレ調整済み) 値が含まれています。
この指標ではパートタイム労働者の割合や労働力構造の変化が考慮されないため、賃金の増減の純粋な尺度とはみなされません。
平均週給指数は、インフレと消費者活動の主要指標の1つです。したがって、指標の伸びは、英国ポンドにプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"英国平均週給、定期賃金 (ボーナスを除く)前年比 (United Kingdom Average Weekly Earnings, Regular Pay (excl. Bonuses) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
