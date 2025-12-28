カレンダーセクション

英国消費者物価指数前年比 (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) y/y)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
国家統計局 (Office for National Statistics)
セクター
価格
3.5% 4.0%
3.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
3.9%
3.5%
次の発表 実際 予測
コア消費者物価指数 (Core Consumer Price Index) 前年比は、指定された年の主要消費財及びサービス品目の価格の前年同月と比較した変化を測定します。価格に関する情報は、英国全土140か所にある20,000店舗の月間電話調査から集められています。食品、酒、たばこは、揮発性が高いためにコアCPI計算から除外されています。

実際の経済的、技術的、文化的パターンを反映するために、商品やサービスの品目は少なくとも1年に1回見直されます。リスト内の各項目の価格の変化には固定された重みが適用されます (最終的な指数に対する各項目の影響性は典型的な世帯の予算に対するその重要性を反映します) 。特定のブランドの商品が店舗の品揃えから消えた場合、価格と品質の点で最も近いブランドが代表性を保つために選択されます。

CPIの計算には、所有者占有者の住宅費 (税金、技術的な作業、保守) と税金の回収は含まれていません。しかし、ユーティリティの支払い、小規模な家の修理、ユーティリティシステムのメンテナンスは、その計算に含まれています。

この指数は季節調整されており、月々の客観的な価格変化を監視することができます。 消費者物価指数は、英国のインフレと経済状態の重要な指標です。この指数は、金利、税制上の便益に影響を及ぼし、賃金や政府給付などの調整に使用されます。インフレの尺度として、CPIはGBPの相場に強い影響を与えます。指標の伸びは、GBPにプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"英国消費者物価指数前年比 (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
3.5%
4.0%
3.6%
7月 2025
3.8%
3.8%
3.7%
6月 2025
3.7%
3.7%
3.5%
2月 2025
3.5%
3.1%
3.7%
12月 2024
3.2%
3.3%
3.5%
11月 2024
3.5%
3.4%
3.3%
10月 2024
3.3%
3.5%
3.2%
9月 2024
3.2%
3.4%
3.6%
8月 2024
3.6%
3.3%
7月 2024
3.3%
3.5%
6月 2024
3.5%
3.3%
3.5%
5月 2024
3.5%
3.3%
3.9%
4月 2024
3.9%
4.2%
3月 2024
4.2%
4.5%
4.5%
2月 2024
4.5%
4.7%
5.1%
1月 2024
5.1%
4.5%
5.1%
12月 2023
5.1%
4.9%
5.1%
11月 2023
5.1%
5.3%
5.7%
10月 2023
5.7%
5.6%
6.1%
9月 2023
6.1%
7.0%
6.2%
8月 2023
6.2%
7.6%
6.9%
7月 2023
6.9%
7.4%
6.9%
6月 2023
6.9%
6.8%
7.1%
5月 2023
7.1%
6.4%
6.8%
4月 2023
6.8%
5.9%
6.2%
3月 2023
6.2%
5.9%
6.2%
2月 2023
6.2%
6.1%
5.8%
1月 2023
5.8%
6.4%
6.3%
12月 2022
6.3%
6.6%
6.3%
11月 2022
6.3%
6.6%
6.5%
10月 2022
6.5%
6.1%
6.5%
9月 2022
6.5%
6.0%
6.3%
8月 2022
6.3%
6.0%
6.2%
7月 2022
6.2%
6.4%
5.8%
6月 2022
5.8%
6.5%
5.9%
5月 2022
5.9%
6.7%
6.2%
4月 2022
6.2%
6.0%
5.7%
3月 2022
5.7%
5.1%
5.2%
2月 2022
5.2%
4.5%
4.4%
1月 2022
4.4%
4.3%
4.2%
12月 2021
4.2%
4.0%
4.0%
11月 2021
4.0%
3.6%
3.4%
10月 2021
3.4%
3.3%
2.9%
9月 2021
2.9%
3.0%
3.1%
8月 2021
3.1%
2.0%
1.8%
7月 2021
1.8%
2.0%
2.3%
6月 2021
2.3%
1.6%
2.0%
5月 2021
2.0%
1.1%
1.3%
4月 2021
1.3%
1.1%
1.1%
3月 2021
1.1%
1.2%
0.9%
