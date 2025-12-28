カレンダーセクション

小売物価指数前月比は、前月と比較した報告月の家計支出を反映するために、商品とサービスの価格の変化を測定します。

RPIは全国的なインフレの尺度であり、消費財のバスケットに基づいて評価されています。食料、衣類、自動車燃料、その他の商品やサービスが含まれています。

実際の経済的、技術的、文化的パターンを反映するために、商品やサービスの品目は少なくとも1年に1回改訂されます。リスト内の各項目の価格の変化には固定された重みが適用されます (最終的な指数に対する各項目の影響性は典型的な世帯の予算に対するその重要性を反映します) 。特定のブランドの商品が店舗の品揃えから消えた場合、価格と品質の点で最も近いブランドが代表性を保つために選択されます。

住宅賃貸料のみを含むConsumer Price Indexとは対照的に、小売価格指数には、税金、家屋の減価、建物保険料、借地料などの住宅購入費用が含まれています。住宅ローンの利払いもまた指数計算に含まれています。したがって、RPIの動向は、住宅市場の状況と住宅ローンセクターの状態に大きく依存します。

また、RPIは、使用された数式においても消費者物価指数とは異なります。RPIでは古い価格と新しい価格の算術平均がRPIで使用される一方、 CPIは幾何平均として計算されます。その結果、RPIは常により高いインフレ数値を生み出します。実際には、RPIは毎年CPIよりも平均1.2パーセンテージポイント高いです。

小売物価指数の伸びは、同国のインフレ率上昇を指しています。これは、GBPの見積もりにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"英国小売物価指数前月比 (United Kingdom Retail Price Index (RPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
-0.4%
0.4%
0.4%
7月 2025
0.4%
0.2%
0.4%
6月 2025
0.4%
0.6%
0.2%
2月 2025
0.6%
0.1%
-0.1%
12月 2024
0.3%
0.4%
0.1%
11月 2024
0.1%
0.2%
0.5%
10月 2024
0.5%
0.5%
-0.3%
9月 2024
-0.3%
0.2%
0.6%
8月 2024
0.6%
0.1%
7月 2024
0.1%
0.2%
6月 2024
0.2%
0.3%
0.4%
5月 2024
0.4%
0.4%
0.5%
4月 2024
0.5%
0.5%
3月 2024
0.5%
0.1%
0.8%
2月 2024
0.8%
0.1%
-0.3%
1月 2024
-0.3%
-0.8%
0.5%
12月 2023
0.5%
-0.5%
-0.1%
11月 2023
-0.1%
-0.1%
-0.2%
10月 2023
-0.2%
1.6%
0.5%
9月 2023
0.5%
0.4%
0.6%
8月 2023
0.6%
0.5%
-0.6%
7月 2023
-0.6%
-0.2%
0.3%
6月 2023
0.3%
1.0%
0.7%
5月 2023
0.7%
0.5%
1.5%
4月 2023
1.5%
1.7%
0.7%
3月 2023
0.7%
1.3%
1.2%
2月 2023
1.2%
0.8%
0.0%
1月 2023
0.0%
0.1%
0.6%
12月 2022
0.6%
0.6%
0.6%
11月 2022
0.6%
1.5%
2.5%
10月 2022
2.5%
1.7%
0.7%
9月 2022
0.7%
1.4%
0.6%
8月 2022
0.6%
1.2%
0.9%
7月 2022
0.9%
0.8%
0.9%
6月 2022
0.9%
1.5%
0.7%
5月 2022
0.7%
2.6%
3.4%
4月 2022
3.4%
0.9%
1.0%
3月 2022
1.0%
0.3%
0.8%
2月 2022
0.8%
0.7%
0.0%
1月 2022
0.0%
0.4%
1.1%
12月 2021
1.1%
0.8%
0.7%
11月 2021
0.7%
0.3%
1.1%
10月 2021
1.1%
0.6%
0.4%
9月 2021
0.4%
0.1%
0.6%
8月 2021
0.6%
0.4%
0.5%
7月 2021
0.5%
0.5%
0.7%
6月 2021
0.7%
0.7%
0.3%
5月 2021
0.3%
0.7%
1.4%
4月 2021
1.4%
0.2%
0.3%
3月 2021
0.3%
0.0%
0.5%
