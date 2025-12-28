ハリファックス住宅価格指数前年比は、指定された3ヶ月の住宅や不動産の価格の前年同期間と比較した変化を測定します。毎年の変化の計算は、毎月の計算よりも滑らかです。

指数は、長期データシリーズに基づく英国最大の住宅ローン貸し手Halifax Bank of Scotland（HBOS）によって計算されています。毎月の住宅ローン不動産価格のデータ統計は1983年に遡ります。この長期間のデータは、「標準化された」住宅価格を計算し、その変化を測定するために使用されます。

住宅価格は、物件の特性（部屋の大きさや部屋数）、住宅がある地区の種類など、その特性に依存します。したがって、平均住宅価格は単純算術平均ではなく、ヘドニック回帰を使用して計算されます。これにより、平均的な「典型的な」英国の家の価格とその時間の経過に伴う変化を計算することができます。この「典型的な」家は物理的に存在しません。 それは、与えられた特性を持つある種のモデルを表し、これが次に数式で使用されます。

HPIの情報はハリファックスの貸与データから得られます。現金で支払われる不動産取引はサンプルデータに含まれていません。冬季は価格の上昇が鈍化し、春/夏は市場活動の変化により高騰する傾向があるため、指数は季節調整されています。

Halifax住宅価格指数は、英国住宅市場の代替インフレ指数です。国家統計局が提供するHPIに対しての利点は、より大きいデータサンプリング（1983年以来の月ごとの価格変化統計を収集）です。弱点はデータソースが限られていること（Halifaxが発行した住宅ローンのみで現金取引を含まない）です。

インデックスの伸びは、不動産市場のインフレ率が上昇していることを示しているため、ポンド相場にプラスと見なすことができます。

直近値: