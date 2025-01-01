Create

Méthode virtuelle pour créer une ressource graphique.

virtual bool Create(

const string name,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt,

)

Paramètres

name

[in] Base du nom d'une ressource graphique. Un nom de ressource est généré pendant la création en ajoutant une chaîne de caracctères pseudo-aléatoire.

width

[in] Largeur (taille suivant l'axe X) en pixels.

height

[in] Hauteur (taille suivant l'axe Y) en pixels.

clrfmt

[in] Méthode de traitement de la couleur. Voir la description de la fonction ResourceCreate() pour en savoir plus sur les méthodes de traitement des couleurs.

Valeur de Retour

true en cas de succès, sinon – false.