- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
SeriesUpdate
Met à jour les séries de données sur le graphique.
bool SeriesUpdate(
Paramètres
pos
[in] Indice des séries – le numéro de série pour son ajout, commençant à 0.
&value[]
[in] Nouvelles valeurs pour les séries de données.
descr
[in] Etiquettes des séries.
clr
[in] Couleur d'affichage des séries.
Valeur de Retour
true en cas de succès, sinon false.