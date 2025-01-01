SeriesUpdate

Met à jour les séries de données sur le graphique.

bool SeriesUpdate(

const uint pos,

const double &value[],

const string descr,

const uint clr,

)

Paramètres

pos

[in] Indice des séries – le numéro de série pour son ajout, commençant à 0.

&value[]

[in] Nouvelles valeurs pour les séries de données.

descr

[in] Etiquettes des séries.

clr

[in] Couleur d'affichage des séries.

Valeur de Retour

true en cas de succès, sinon false.