Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCHistogramChartSeriesUpdate 

SeriesUpdate

Met à jour les séries de données sur le graphique.

 bool  SeriesUpdate(
   const uint    pos,       // index
   const double  &value[],  // valeurs
   const string  descr,     // label
   const uint    clr,       // couleur
   )

Paramètres

pos

[in] Indice des séries – le numéro de série pour son ajout, commençant à 0.   

&value[]

[in] Nouvelles valeurs pour les séries de données. 

descr

[in] Etiquettes des séries. 

clr

[in] Couleur d'affichage des séries. 

Valeur de Retour

true en cas de succès, sinon false.