Expert Advisor ID를 설정합니다(magic).

void  Magic(
   ulong  value     // 새 값
   )

Parameters

value

[in]  Expert Advisor ID의 새 값.

반환 값

None.

참고

EA의 식별자가 변경되면 모든 보조 객체에 동일한 식별자가 할당됩니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 객체와 그 종속(자녀) 객체의 매직 넘버를 설정합니다           |
//| INPUT:  value - 매직 넘버의 새 값.                       |
//| OUTPUT: no.                                                      |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CExpert::Magic(ulong value)
  {
   if(m_trade!=NULL)    m_trade.SetExpertMagicNumber(value);
   if(m_signal!=NULL)   m_signal.Magic(value);
   if(m_money!=NULL)    m_money.Magic(value);
   if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);
//---
   CExpertBase::Magic(value);
  }