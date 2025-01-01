//+------------------------------------------------------------------+

//| 객체와 그 종속(자녀) 객체의 매직 넘버를 설정합니다 |

//| INPUT: value - 매직 넘버의 새 값. |

//| OUTPUT: no. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

void CExpert::Magic(ulong value)

{

if(m_trade!=NULL) m_trade.SetExpertMagicNumber(value);

if(m_signal!=NULL) m_signal.Magic(value);

if(m_money!=NULL) m_money.Magic(value);

if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);

//---

CExpertBase::Magic(value);

}