DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertMagic 

Magic

Setzt die Identifikator (Magic) von Expert Advisor.

void  Magic(
   ulong  value     // ein neuer Wert
   )

Parameter

value

[in]  Ein neuer Wert der Expert Advisor ID.

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Wenn Sie die ID von Expert Advisor ändern, wird dieselbe ID allen Hilfsobjekte zugewiesen.

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Sets magic number for object and its dependent objects           |
//| INPUT:  value - new value of magic number.                       |
//| OUTPUT: no.                                                      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CExpert::Magic(ulong value)
  {
   if(m_trade!=NULL)    m_trade.SetExpertMagicNumber(value);
   if(m_signal!=NULL)   m_signal.Magic(value);
   if(m_money!=NULL)    m_money.Magic(value);
   if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);
//---
   CExpertBase::Magic(value);
  }