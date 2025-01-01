文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertMagic 

Magic

设置智能交易 ID (魔幻数字)。

void  Magic(
   ulong  value     // 新值
   )

参数

value

[输入]  智能交易 ID 的新值。

返回值

无。

注释

它可为以下类设置智能交易 ID (魔幻数字): Trade, Signal, Money, Trailing。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 为对象和其以来对象设置魔幻数字           |
//| 输入:  value - 魔幻数字新值。                      |
//| 输出: 无。                                                     |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CExpert::Magic(ulong value)
  {
   if(m_trade!=NULL)    m_trade.SetExpertMagicNumber(value);
   if(m_signal!=NULL)   m_signal.Magic(value);
   if(m_money!=NULL)    m_money.Magic(value);
   if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);
//---
   CExpertBase::Magic(value);
  }