//+------------------------------------------------------------------+

//| 为对象和其以来对象设置魔幻数字 |

//| 输入: value - 魔幻数字新值。 |

//| 输出: 无。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

void CExpert::Magic(ulong value)

{

if(m_trade!=NULL) m_trade.SetExpertMagicNumber(value);

if(m_signal!=NULL) m_signal.Magic(value);

if(m_money!=NULL) m_money.Magic(value);

if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);

//---

CExpertBase::Magic(value);

}