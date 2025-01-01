ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス CExpert Magic 

Magic

エキスパートアドバイザー ID（マジック）を設定します。

void  Magic(
  ulong  value    // 新しい値
  ）

パラメータ

value

[in]  エキスパートアドバイザー IDの新しい値

戻り値

なし

注意事項

エキスパートアドバイザー ID（マジック）を取引、シグナル、トレーリングの各クラスに設定します。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| オブジェクトと依存オブジェクトのマジックナンバーを設定する           |
//| 入力： value - マジックナンバーの新しい値                      |
//| 出力：なし                                                     |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CExpert::Magic(ulong value)
 {
  if(m_trade!=NULL)    m_trade.SetExpertMagicNumber(value);
  if(m_signal!=NULL)   m_signal.Magic(value);
  if(m_money!=NULL)    m_money.Magic(value);
  if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);
//---
  CExpertBase::Magic(value);
 }