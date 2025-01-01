文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertLotOpenShort 

LotOpenShort

获取空头操作交易量。

double  LotOpenShort(
   double    price,   // 价位
   double    sl       // 止损
   )

参数

price

[输入] 价位。

sl

[输入]  止损价位。

返回值

空头操作 (手数) 交易量。

注释

它获取空头操作交易量 (资金管理对象的 CheckOpenShort(...) 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 获取开空头仓位手数的方法。              |
//| 输入:  price - 价位,                                           |
//|         sl    - 止损。                                      |
//| 输出: 开仓手数。                                           |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenShort(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenShort(price,sl));
  }