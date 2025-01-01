//+------------------------------------------------------------------+

//| 获取开空头仓位手数的方法。 |

//| 输入: price - 价位, |

//| sl - 止损。 |

//| 输出: 开仓手数。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

double CExpert::LotOpenShort(double price,double sl)

{

return(m_money.CheckOpenShort(price,sl));

}