DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertLotOpenShort 

LotOpenShort

Findet Volumen einer Verkauftransaktion heraus.

double  LotOpenShort(
   double    price,   // Preis
   double    sl       // Preis von Stop Loss
   )

Parameter

price

[in] Markteintrittspreis.

sl

[in] Preis von Stop Loss.

Rückgabewert

Volumen (in Lots) einer Verkauftransaktion.

Hinweis

Findet Volumen einer Verkauftransaktion heraus (Aufruf der CheckOpenShort(...)-Methode vom Kapitalmanagement-Objekt).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Method of getting the lot for open short position.               |
//| INPUT:  price - price,                                           |
//|         sl    - stop loss.                                       |
//| OUTPUT: lot for open.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenShort(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenShort(price,sl));
  }