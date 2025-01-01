문서화섹션
LotOpenShort

매도 작업 거래량을 가져옵니다.

double  LotOpenShort(
   double    price,   // 가격
   double    sl       // 스탑 로스
   )

Parameters

price

[in]  시장 진입가격.

sl

[in] 스탑 로스 가격.

반환 값

매도 작업용 거래량(로트 단위).

참고

매도 작업(자금 관리 객체의 CheckOpenShort(...)) 거래량을 가져옵니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 오픈 숏 포지션 로트 획득 방법.               |
//| INPUT:  price - 가격,                                           |
//|         sl    - 스탑로스.                                       |
//| OUTPUT: 오픈용 로트.                                            |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenShort(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenShort(price,sl));
  }