//+------------------------------------------------------------------+

//| 오픈 숏 포지션 로트 획득 방법. |

//| INPUT: price - 가격, |

//| sl - 스탑로스. |

//| OUTPUT: 오픈용 로트. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

double CExpert::LotOpenShort(double price,double sl)

{

return(m_money.CheckOpenShort(price,sl));

}