Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertLotOpenShort 

LotOpenShort

Obtém o volume de negociação para a operação de venda.

double  LotOpenShort(
   double    price,   // price
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parâmetros

price

[in] Preço.

sl

[in]  Preço onde finaliza a perda (Stop Loss).

Valor de retorno

O volume da negociação (em lotes) para a operação de venda.

Observação

Recebe o volume da negociação para a operação de venda (método CheckOpenShort (...) do objeto da gestão do dinheiro).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Method of getting the lot for open short position.               |
//| INPUT:  price - price,                                           |
//|         sl    - stop loss.                                       |
//| OUTPUT: lot for open.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenShort(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenShort(price,sl));
  }