DeinitIndicators

Deinitialisiert Indikatoren und Zeitreihen.

virtual void  DeinitIndicators()

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Deinitialisiert alle Indikatoren und Zeitreihen aller Hilfsobjekten von Expert Advisor.