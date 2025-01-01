DocumentaçãoSeções
DeinitIndicators

Desinicializa todos os indicadores e séries temporais.

virtual void  DeinitIndicators()

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

Também desinicializa todos os indicadores e séries temporais de todos os objetos auxiliares.