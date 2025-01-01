ドキュメントセクション
DeinitIndicators

全ての指標と時系列を初期化解除します。

virtual void  DeinitIndicators()

戻り値

なし

注意事項

補助オブジェクトの全ての指標と時系列も初期化解除されます。