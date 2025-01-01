문서화섹션
DeinitIndicators

지표 및 시계열을 초기화 해제합니다.

virtual void  DeinitIndicators()

반환 값

None.

참고

모든 보조 EA 객체의 지표와 시계열은 초기화 해제됩니다.