文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertClose 

Close

已开持仓平仓。

virtual bool  Close()

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

平仓 (CTrade 类对象的 PositionClose() 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 平仓                                                   |
//| 输入:  无。                                                     |
//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。     |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Close()
  {
   return(m_trade.PositionClose(m_symbol.Name()));
  }