CExpertClose 

Close

未決済ポジションを決済します。

virtual bool  Close()

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

未決済ポジションを決済します（CTrade クラスオブジェクトの PositionClose() メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ポジション決済                                                   |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false     |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Close()
 {
  return(m_trade.PositionClose(m_symbol.Name()));
 }