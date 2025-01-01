문서화섹션
오픈 포지션을 클로즈 합니다.

virtual bool  Close()

반환 값

거래 작업이 수행되었으면 true, 그게 아니면 false.

참고

CTrade 클래스 객체의 포지션(PositionClose() 메서드)을 클로즈합니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 포지션 클로즈                                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false.      |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Close()
  {
   return(m_trade.PositionClose(m_symbol.Name()));
  }