DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertCheckCloseLong 

CheckCloseLong

Verifica condições para fechar a posição comprada.

virtual bool  CheckCloseLong()

Valor de retorno

Verdadeiro se a operação de negociação foi executada, caso contrário falso.

Observação

Verifica as condições para fechamento da posição comprada (método CheckCloseLong () do objeto Signal), satisfeita a condição, fecha a posição aberta (método CloseLong (...)).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position close or limit/stop order delete         |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseLong()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//--- check for long close operations
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(CloseLong(price));
//--- return without operations
   return(false);
  }