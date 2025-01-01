//+------------------------------------------------------------------+

//| Check for long position close or limit/stop order delete |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckCloseLong()

{

double price=EMPTY_VALUE;

//--- check for long close operations

if(m_signal.CheckCloseLong(price))

return(CloseLong(price));

//--- return without operations

return(false);

}