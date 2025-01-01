문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertCheckCloseLong 

CheckCloseLong

롱 포지션을 클로즈 하기 위한 조건을 확인합니다.

virtual bool  CheckCloseLong()

반환 값

거래 작업이 수행되었으면 true, 그게 아니면 false.

참고

롱 포지션(시그널 객체의 CheckCloseLong() 메서드)를 클로즈하기 위한 조건을 확인하고 만족하면 오픈 포지션(CloseLong(...) 메서드)을 클로즈합니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 롱 포지션 클로즈 또는 리밋/스탑 주문 삭제를 확인합니다         |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false.      |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseLong()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//--- 롱 클로즈 작업을 확인합니다
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(CloseLong(price));
//--- 작업 없이 반환합니다
   return(false);
  }