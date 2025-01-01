//+------------------------------------------------------------------+

//| ロング（買い）ポジションの決済または逆指値/指値注文削除をチェックする |

//| 入力：なし |

//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false |

//| メモ：なし |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckCloseLong()

{

double price=EMPTY_VALUE;

//--- ロング決済操作をチェックする

if(m_signal.CheckCloseLong(price))

return(CloseLong(price));

//--- 操作なしで返る

return(false);

}