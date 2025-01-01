ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertCheckCloseLong 

CheckCloseLong

ロング（買い）ポジションを決済する条件をチェックします。

virtual bool  CheckCloseLong()

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

ロング（買い）ポジション決済の条件をチェックし（Signal オブジェクトのCheckCloseLong() メソッド）、満たされている場合はポジションを決済します（CloseLong(...) メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ロング（買い）ポジションの決済または逆指値/指値注文削除をチェックする         |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false     |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseLong()
 {
  double price=EMPTY_VALUE;
//--- ロング決済操作をチェックする
  if(m_signal.CheckCloseLong(price))
    return(CloseLong(price));
//--- 操作なしで返る
  return(false);
 }