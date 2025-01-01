DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertCheckCloseLong 

CheckCloseLong

Prüft die Notwendigkeit eine Long-Position zu schließen.

virtual bool  CheckCloseLong()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn eine Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit eine Long-Position zu schließen (Aufruf der CheckCloseLong()-Methode eines Handelssignale-Objekts) und wenn die Bedienung erfüllt ist, schließt sie die Position (Aufruf der CloseLong()-Methode).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position close or limit/stop order delete         |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseLong()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//--- check for long close operations
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(CloseLong(price));
//--- return without operations
   return(false);
  }