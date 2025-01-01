IndicatorDelete

Удаляет с указанного окна графика индикатор с указанным именем.

bool IndicatorDelete(

int sub_win

const string name

);

Параметры

sub_win

[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика.

const name

[in] Короткое имя индикатора, которое задается в свойстве INDICATOR_SHORTNAME функцией IndicatorSetString(). Получить короткое имя индикатора можно функцией IndicatorName().

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успешного удаления индикатора, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Если в указанном подокне графика существует несколько индикаторов с одинаковым коротким именем, то будет удален первый по порядку.

Если на значениях удаляемого индикатора построены другие индикаторы на этом же графике, то они также будут удалены.

Не следует путать короткое имя индикатора и имя файла, которое указывается при создании индикатора функциями iCustom() и IndicatorCreate(). Если короткое наименование индикатора не задается явным образом, то при компиляции в нем указывается имя файла, содержащего исходный код индикатора.

Удаление индикатора с графика не означает, что расчетная часть индикатора также будет удалена из памяти терминала. Для освобождения хэндла индикатора используйте функцию IndicatorRelease().

Необходимо правильно формировать короткое имя индикатора, которое с помощью функции IndicatorSetString() записывается в свойство INDICATOR_SHORTNAME. Мы рекомендуем, чтобы короткое имя содержало значения входных параметров индикатора, так как идентификация удаляемого с графика индикатора в функции IndicatorDelete() производится именно по короткому имени.

Смотри также

IndicatorAdd(), IndicatorsTotal(), IndicatorName(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().