Remove um indicador com um nome especificado a partir da janela de determinado gráfico.

bool  IndicatorDelete(
   int            sub_win       // number of the subwindow
   const string   name          // short name of the indicator
   );

Parâmetros

sub_win

[in]  Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) indica a sub-janela do gráfico principal.

const name

[in] O nome abreviado do indicador que é definido na propriedade INDICATOR_SHORTNAME com a função IndicatorSetString() . Para obter o nome abreviado de um indicador use a função IndicatorName() .

Valor do Retorno

Retorna verdadeiro em caso de sucesso deletando o indicador. Do contrário ele retorna falso. Para obter detalhes do erro use a função GetLastError().

Observação

Se houver dois indicadores com nomes abreviados iguais na sub-janela do gráfico, o primeiro da linha será deletado.

Se outros indicadores neste gráfico são baseados nos valores do indicador que está sendo deletado, estes indicadores também serão deletados.

Não confundir o nome abreviado do indicador e o nome do arquivo que é especificado ao criar um indicador usando as funções iCustom() e IndicatorCreate(). Se o nome abreviado de um indicador não é definido de forma explícita, o nome do arquivo contendo o código-fonte do indicador será especificado durante a compilação.

Deletando um indicador de um gráfico não significa que seu cálculo será excluído da memória do terminal. Para liberar o manuseio do indicador usar a função IndicatorRelease() .

Nome abreviado do indicador deve ser formado corretamente. A propriedade INDICATOR_SHORTNAME será escrita usando a função IndicatorSetString() . Recomenda-se que o nome abreviado deve conter valores de todos os parâmetros de entrada do indicador, porque o indicador a ser excluído do quadro pela função IndicatorDelete() é identificado pelo nome abreviado.

Veja também

IndicatorAdd(), IndicatorsTotal(), IndicatorName(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().