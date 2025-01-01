IndicatorDelete

Löscht den Indikator mit dem angegebenen Namen aus dem angegebene Fenster.

bool IndicatorDelete(

int sub_win

const string name

);

Parameter

sub_win

[in] Nummer des Unterfensters. 0 bedeutet das Hauptfenster des Charts.

const name

[in] Kurzname des Indikators, der in der Eigenschaft INDICATOR_SHORTNAME durch die FunktionIndicatorSetString() angegeben wird. Um den Kurznamen des Indikators zu erhalten, verwenden Sie die Funktion IndicatorName().

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn der Indikator erfolgreich gelöscht wurde, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Wenn es mehrere Indikatoren mit dem gleichen Kurznamen im angegebene Chartfenster gibt, wird der erste gelöscht werden.

Wenn irgendwelche Indikatoren auf demselben Chart die Daten dieses Indikators verwenden, werden sie auch gelöscht.

Verwechseln Sie nicht den Kurznamen des Indikators und den Dateinamen, der beim Indikatorerstellung durch die Funktionen iCustom() und IndicatorCreate() angegeben wird. Wenn der Kurzname des Indikators nicht explizit festgelegt ist, dann wird der Name der Datei, die den Source-Code des Indikators enthält, beim Kompilation angegeben.

Entfernung des Indikators aus dem Chart bedeutet nicht, dass die Berechnungsteil des Indikators auch aus der Terminalspeicher gelöscht wird. Um das Handle des Indikators wieder frei zu geben, verwenden Sie die Funktion IndicatorRelease().

Man muss richtig den Kurznamen eines Indikators generieren, der mit der Funktion IndicatorSetString() in die Eigenschaft INDICATOR_SHORTNAME geschrieben wird. Ein kurzer Name soll die Werte der Eingangsparameter des Indikators enthalten, da ein aus dem Chart gelöschten Indikator in der Funktion IndicatorDelete() nach seinem Namen identifiziert wird.

