IndicatorDelete
Borra el indicador dado de la ventana de gráfico especificada.
bool IndicatorDelete(
Parámetros
sub_win
[in] Número de subventana del gráfico. 0 significa la subventana del gráfico principal.
const name
[in] El nombre corto del indicador, cuyo nombre se establece en la propiedad INDICATOR_SHORTNAME por medio de la función IndicatorSetString(). Para obtener el nombre corto de un indicador se utiliza la función IndicatorName() .
Valor devuelto
Devuelve true si la operación de borrado del indicador se ejecuta correctamente. En caso contrario devuelve false. Para obtener los detalles del error utilizar la función GetLastError().
Nota
Si dos indicadores con dos nombres cortos idénticos existen en la subventana del gráfico, se eliminará el primero de la fila.
Si hay otros indicadores basados en los valores del indicador que ha sido borrado, tales indicadores también serán eliminados.
No confundir el nombre corto del indicador con el nombre de archivo que se especifica cuando se crea el indicador por medio de las funciones iCustom() y IndicatorCreate(). Si el nombre corto de un indicador no se establece explícitamente, entonces el nombre del archivo que contiene el código fuente del indicador se especificará durante la compilación.
Borrar un indicador de un gráfico no significa que sus cálculos sean eliminados de la memoria del terminal. Para liberar el manejador del indicador, utilizar la función IndicatorRelease().
El nombre corto del indicador debe estar bien formado. Se escribe en la propiedad INDICATOR_SHORTNAME por medio de la función IndicatorSetString(). Se recomienda que el nombre corto contenga valores de todos los parámetros de entrada del indicador, porque el indicador que se quiere eliminar del gráfico por medio de la función IndicatorDelete() se identifica con dicho nombre corto.
Ver también
IndicatorAdd(), IndicatorsTotal(), IndicatorName(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().