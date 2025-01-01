- ChartID
IndicatorDelete
지정된 차트 창에서 지정된 이름의 지표를 제거.
bool IndicatorDelete(
매개변수
sub_win
[in] 차트 하위 창의 숫자. 0은 주 차트 하위 창을 나타냅니다.
const name
[in] INDICATOR_SHORTNAME 속성에 IndicatorSetString() 함수와 함께 설정된 지표의 단축명. 지표의 단축명을 가져오려면 IndicatorName() 함수를 사용합니다.
값 반환
지표를 성공적으로 삭제할 경우 true를 반환. 그렇지 않으면 false가 반환됩니다. 오류 세부 정보를 가져오려면, GetLastError() 함수를 사용합니다.
참고
차트 하위 창에 동일한 단축 이름을 가진 두 개의 지표가 있으면 행의 첫 번째 지표가 삭제됩니다.
이 차트의 다른 지표가 삭제 중인 지표 값을 기반으로 하는 경우 해당 지표도 삭제됩니다.
iCustom() 및 IndicatorCreate() 함수를 사용하여 지표를 만들 때 지표 단축명과 지정한 Flename을 혼동하지 마십시오. 지표의 단축명이 명시적으로 설정되지 않은 경우, 지표의 소스 코드를 포함하는 Flename이 컴파일 중에 지정됩니다.
차트에서 지표를 삭제한다고 해서 계산 부분이 터미널 메모리에서 삭제되는 것은 아닙니다. 지표 핸들을 해제하려면 IndicatorRelease() 기능을 사용합니다.
지표의 짧은 이름이 올바르게 형성되어야 합니다. INDICATOR_SHORTNAME 속성에 IndicatorSetString() 함수를 사용하여 기록됩니다. IndicatorDelete() 함수에 의해 차트에서 삭제될 지표는 단축명으로 식별되므로 단축명에는 지표의 모든 입력 매개변수 값이 포함되어야 합니다.
추가 참조
IndicatorAdd(), IndicatorsTotal(), IndicatorName(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().