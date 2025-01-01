IndicatorDelete

Rimuove un indicatore con il nome specificato dalla finestra chart specificata.

bool IndicatorDelete(

int sub_win

const string name

);

Parametri

sub_win

[in] Numero della sottofinestra chart. 0 indica la sottofinestra chart principale.

const name

[in] Il nome breve dell'indicatore che è impostato nella proprietà INDICATOR_SHORTNAME con la funzione IndicatorSetString(). Per ottenere il nome breve di un indicatore, utilizzare la funzione IndicatorName().

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo dell'eliminazione dell'indicatore. In caso contrario, restituisce false. Per ottenere i dettagli dell'errore, usare la funzione GetLastError().

Nota

Se sono presenti due indicatori con nomi brevi identici nella sottofinestra chart, il primo in fila verrà eliminato.

Se altri indicatori su questo chart si basano sui valori dell'indicatore che viene cancellato, tali indicatori verranno eliminati .

Non confondere il nome breve indicatore e il nome del file specificato durante la creazione di un indicatore con le funzioni iCustom() ed IndicatorCreate(). Se il nome breve di un indicatore non è impostato in modo esplicito, verrà specificato il nome del file che contiene il codice sorgente dell'indicatore durante la compilazione.

La cancellazione di un indicatore da un chart non significa che la sua parte di calcolo sarà cancellata dalla memoria del terminale. Per rilasciare l'handle dell indicatore, utilizzare la funzione IndicatorRelease().

Il nome breve dell'indicatore dovrebbe essere formato correttamente. Sarà scritto nella proprietà INDICATOR_SHORTNAME utilizzando la funzione IndicatorSetString(). Si raccomanda che il nome breve deve contenere valori di tutti i parametri di input dell'indicatore, perché l'indicatore da eliminare dal chart dalla funzione IndicatorDelete() è identificato dal nome breve.

Vedi anche

IndicatorAdd(), IndicatorsTotal(), IndicatorName(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().