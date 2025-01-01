DocumentationSections
Référence MQL5 GetInteger 

GetInteger

Cette fonction retourne la valeur de la propriété correspondante de l'objet. La propriété de l'objet doit être de type integer (entier). Cette fonction possède 2 variantes.

1. Retourne immédiatement la valeur de la propriété.

long  GetInteger(
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER  prop_id,          // identifiant de la propriété
   int                          sub_window=0      // numéro de la sous-fenêtre
   ) const

2. En cas de succès, affecte la valeur de la propriété dans la variable de type integer spécifiée et passée par référence comme dernier paramètre.

bool  GetInteger(
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER  prop_id,        // identifiant de la propriété
   int                          sub_window,     // numéro de la sous-fenêtre
   long&                        value           // la valeur est récupérée ici
   ) const

Paramètres

prop_id

[in]  Identifiant de la propriété ( énumeration ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).

sub_window

[in]  Numéro de la sous-fenêtre du graphique.

value

[in]  Variable de type integer qui reçoit la valeur de la propriété demandée.

Valeur de Retour

Valeur de la propriété du graphique assigné à l'instance de classe. Si aucun graphique n'est assigné, retourne -1.

Pour la seconde variante de la fonction, retourne vrai si cette propriété est trouvée et que la valeur a été copiée dans la variable, sinon retourne faux. Pour en savoir plus sur les erreurs, utiliser la fonction GetLastError().