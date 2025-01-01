- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
GetInteger
La funzione restituisce il valore della corrispondente proprietà chart. La proprietà chart dev' essere di tipo integer. Ci sono due varianti della funzione.
1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.
|
long GetInteger(
2. In caso di successo, mette il valore della proprietà alla variabile specificata di tipo integer, passata per riferimento come ultimo parametro.
|
bool GetInteger(
Parametri
prop_id
[in] identificatore della proprietà (enumerazione ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).
sub_window
[in] Numero sottofinestra Chart.
value
[in] Link della variabile che riceve il valore della proprietà richiesta.
Valore di ritorno
Valore della proprietà del chart assegnato alla istanza della classe. Se non c'è alcun chart assegnato, restituisce -1.
Per la seconda variante, la funzione restituisce true, se questa proprietà è mantenuta ed il valore è stato posto nel valore della variabile, altrimenti restituisce false. Per saperne di più riguardo l'errore, chiamare GetLastError().