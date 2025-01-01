GetInteger

Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Charts zurück. Die Charteigenschaft muss ein integer-Wert sein. Es gibt zwei Varianten der Funktion.

1. Gibt den Wert der Eigenschaft zurück.

long GetInteger(

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window=0

) const

2. Beim Erfolg fügt den Eigenschaftswert in eine Empfangsvariable, die durch den letzten Parameter als Referenz übergeben wird, hinzu.

bool GetInteger(

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window,

long& value

) const

Parameter

prop_id

[in] Identifikator der Charteigenschaft (aus der Enumeration ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).

sub_window

[in] Nummer des Unterfensters.

value

[in] Referenz an die Variable, die den Wert der angeforderten Eigenschaft empfängt.

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert des Charts, der an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird -1 zurückgegeben.

Für die zweite Variante wird zurückgegeben, wenn diese Eigenschaft unterstützt wird und der Wert in die Variable value hinzugefügt wurde. Ansonsten wird false zurückgegeben. Für mehr Informationen über den Fehler rufen Sie die Funktion GetLastError().